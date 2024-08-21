Hudeyde Limanı yakınlarında yeni bir deniz operasyonu gerçekleşti

El-Meyadin'in haberine göre, İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu, Yemen'in Hudeyde kentinin 77 mil batısında bir olayın meydana geldiğine dair raporlar aldığını duyurdu.

Bu tür raporlar, genellikle Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Kızıldeniz'de düşman gemilerine karşı gerçekleştirdiği operasyonları işaret etmektedir.

Henüz bu olayın ayrıntıları bildirilmemiş olsa da, Yemen defalarca Filistin halkını ve direnişini desteklemek amacıyla Siyonist gemilerin veya hedefi işgal altındaki toprakların limanları olan gemilerin Arap Denizi ve Kızıldeniz'den geçmesine izin vermeyeceğini ilan etmiştir. Yemen ordusu, bu çerçevede başarılı operasyonlar gerçekleştirmiş ve işgal altındaki toprakların güneyindeki limanlara ciddi ekonomik zararlar vermiştir. Ancak buna karşılık, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon, Gazze'deki Filistin halkına karşı Siyonist rejimin işlediği suçları açıkça desteklemek için, denizciliği koruma bahanesiyle Yemen topraklarına defalarca saldırıda bulunmuştur.