"İslam'da Çocuk Hakları" adlı kitabın Türkçe çevirisi yayımlandı

Kudretullah Ensari tarafından yazılmış ve Hasan Karabulut ile Alparslan Güler'in Türkçe'ye çevirdiği "İslam'da Çocuk Hakları" adlı kitap, Ehlibeyt Medya Yayınları tarafından 300 sayfa ve bin adetlik bir baskı ile yayımlanmıştır.

Eserin önsözünde, insan toplumu bir bahçe gibi tasvir edilmiştir; bu bahçe, farklı çiçekler ve fidanlarla güzellik ve çekicilik kazanır. Çocuklar, bu bahçenin goncaları ve genç fidanlarıdır ve onların varlığı bahçenin canlılığını ve güzelliğini artırır. Çocukların özel kişilikleri ve bireysel ve sosyal özellikleri, onların korunması ve bakımı için ebeveynler ve diğer sosyal kurumların iki kat çaba göstermesini gerektirir. Bu kitabın özelliklerinden biri, fıkıh metodolojisi kullanılarak çocukların fıkhi, ahlaki ve hukuki hükümlerinin iki ciltlik bir eserde toplanmış olmasıdır.

Kitapta, çocukla doğrudan ilgili olan ibadetler, nafaka hakkı ve terbiye hakkı gibi hükümler ele alınırken, ebeveynlerin ve diğer kişilerin çocuklar üzerindeki yükümlülükleri, babanın ve dedenin çocuk malı üzerindeki velayeti gibi konular da işlenmiştir. Ayrıca, genellikle ahlaki konular olarak ele alınan eğitim ve terbiye gibi çocuk hakları için fıkhi temeller ve deliller sunulmuş, böylece ebeveynlerin ve diğerlerinin bu önemli görevdeki sorumlulukları daha net bir şekilde açıklanmış ve bu görevleri yerine getirmeye teşvik edilmiştir.