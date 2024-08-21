El-Aksa Şehitleri Tugayları Komutanlarından el-Makdah suikasta uğradı

El-Cezire muhabiri, bir Lübnanlı güvenlik kaynağına dayanarak, Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlenen saldırıda bir Filistinli kişiyi suikastle öldürdüğünü doğruladı.

Kaynak, suikaste uğrayan komutanın, Fetih Hareketi liderlerinden ve El-Aksa Şehitleri Tugayları komutanı Münir el-Makdah'ın kardeşi Halil el-Makdah olduğunu belirtti.

Lübnanlı kaynaklar, bu saldırıda şehit olanların sayısının 3 olduğunu açıkladı. Halil el-Makdah, Fetih Hareketi'nin askeri kanadı olan El-Aksa Şehitleri Tugayları'nın komutanlarındandı.