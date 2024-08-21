Sudani'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Irak medyasına göre; Başbakanlık basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a, İran hükümetinin Şura Meclisi'nden güvenoyu alarak görevine başlaması nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdiği" belirtildi.

Pezeşkiyan hükümetine görevinde başarılar dileyen Sudani, Irak ile İran arasındaki özel ikili ilişkilerin önemini vurgulayarak, iki dost ülkenin halklarının yararına ortak çalışmaya devam etmenin önemini dile getirdi.

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim, Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.