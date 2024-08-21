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21 Ağu 2024 21:41

Sudani'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Sudani'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı, yeni hükümetinin İslami Şura Meclisi'nden güvenoyu alarak görevine başlaması nedeniyle tebrik etti.

Irak medyasına göre; Başbakanlık basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a, İran hükümetinin Şura Meclisi'nden güvenoyu alarak görevine başlaması nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdiği" belirtildi.

Pezeşkiyan hükümetine görevinde başarılar dileyen Sudani, Irak ile İran arasındaki özel ikili ilişkilerin önemini vurgulayarak, iki dost ülkenin halklarının yararına ortak çalışmaya devam etmenin önemini dile getirdi.

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim, Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

News ID 1919532

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