Seyyid Hasan Nasrullah'ın konuşması başladı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Beyrut'ta direniş komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e karşı düzenledikleri operasyon hakkında bir konuşma yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının başında, milyonlarca Erbain ziyaretçisinde sağladıkları güvenlik ve refah ve sınırsız misafirperverlikleri için Irak hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Nasrullah, “Güney cephesinde gerilimin tırmanmasının sebebi İsrail’dir. Birkaç hafta önce düşman Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırı düzenleyerek tüm kırmızı çizgileri aştı” dedi.

Nasrullah, Siyonist rejime karşı düzenlenen bugünkü operasyonu “Erbain Günü” operasyonu olarak adlandırarak, “İsrail'in ve ABD’nin uyarılarının zirvesindeyken yanıt vermek için acele etmek başarısızlık anlamına gelebilirdi. Yanıtın gecikmesinin sebeplerinden biri de yanıtın direniş ekseninde mi yoksa tek başına mı olması gerektiği konusunda zamana ve istişareye ihtiyaç duymamızdı. Yapılan istişareler sonucunda operasyonlarımızı bireysel olarak yürütmeye karar verdik” ifadelerinde bulundu.

Sivillerin hedef alınmaması için prensipler aldıklarını belirten Nasrullah, “Hedefin sivil ya da altyapı değil, askeri olması gerektiğine karar verdik. Kararımız Tel Aviv'e yakın askeri hedefleri vurmaktı. Bugün hedef alınan Gillot Üssü, düşmanın suikast ve casusluk operasyonlarının yürütüldüğü ana üslerinden biridir” ifadesini kullandı.

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