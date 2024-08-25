Hizbullah İsrail savaş gemisini hedef aldı

Siyonist rejim medyası Lübnan Hizbullah Hareketi’nin Siyonist rejime ait savaş gemisini hedef aldığını duyurdu.

Siyonist medya, Lübnan Hizbullah'ının düzenlediği saldırıda bir Siyonist askerin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını bildirdi.

Lübnan Hizbullah Harekatı, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak bu sabah İsrail’e saldırı başlattığını duyurdu.

Hizbullah Harekatı tarafından yayınlanan birldiriye göre, misilleme operasyonunun 1. aşaması başarıyla tamamlandı.

Bildiride, "İşgal altındaki topraklara 320 füze atıldı ve 11 askeri üs hedef alındı" ifadesine yer verildi.