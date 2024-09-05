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5 Eyl 2024 18:10

İran-Kırgızistan maçı için geri sayım başladı

İran-Kırgızistan maçı için geri sayım başladı

İran Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turundaki ilk maçında Kırgızistan ile karşılaşacak.

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu birinci maçında bu akşam İsfahan kentindeki FooladShahr Stadyumu'nda Kırgızistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye saati ile saat 19.00'da başlayacağı maçı Japon hakem Yusuke Araki yönetecek.

A Grubunda İran, Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore yer alıyor.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

News ID 1919886

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