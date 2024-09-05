2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri: İran Kırgızistan'ı yendi

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu birinci maçında Kırgızistan ile karşılaştı.
Bu akşam İsfahan kentindeki FooladShahr Stadyumu'nda oynanan maçta İran, rakibi Kırgızistan'ı 1-0 mağlup etti. İran'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Mehdi Taremi attı.
A Grubunda İran, Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore yer alıyor.
Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.
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