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5 Eyl 2024 21:37

2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri: İran Kırgızistan'ı yendi

2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri: İran Kırgızistan'ı yendi

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu birinci maçında Kırgızistan ile karşılaştı.

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu birinci maçında Kırgızistan ile karşılaştı.

Bu akşam İsfahan kentindeki FooladShahr Stadyumu'nda oynanan maçta İran, rakibi Kırgızistan'ı 1-0 mağlup etti. İran'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Mehdi Taremi attı.

2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri: İran Kırgızistan'ı yendi

A Grubunda İran, Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore yer alıyor.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

News ID 1919887

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