İran, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti

ABD Adalet Bakanlığı, İran'ı 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamıştı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti.

Kenani, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ''ABD yetkilileri, bu ülkenin yapısal, siyasal ve toplumsal sorunlarını başka ülkelerini suçlayarak çözemez.'' dedi.

Kenani, “Diğer bağımsız devletlerin iç işlerine hukuksuz müdahalelerde bulunan ve bu tür yıkıcı uygulamalarla sicili kabarık olan ABD hükümeti, kendi iç sorunlarını ve krizlerini diğer ülkelere atfederek onlara iftira atamaz ve bağımsız devletlerin iç işlerine müdahalesinin karanlık sicilini örtbas edemez.'' ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanı, Rusya'nın yanı sıra İran ve Çin gibi aktörlerin de doğrudan olmasa da dolaylı yollardan ABD siyasi sistemi ve başkanlık yarışı üzerinde etki oluşturmaya çalıştıklarını, bu adımları yakından takip ettiklerini ve gerekli önlemleri aldıklarını ileri sürmüştü.

Daha önce de ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ekibi, İran'ı kampanyalarına yönelik siber saldırı gerçekleştirmekle suçlamıştı.