İran'ın Irak'a ihracatı yüzde 21 arttı

İran Dış Ticareti Geliştirme Kurumu'ndan Abdulamir Rabihavi, ''İran'ın Irak'a ihracatı son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 4,5 milyon dolar oldu.'' dedi.

Rabihavi, Irak'ın İran için stratejik bir komşu olduğunu belirterek, ''İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmi 10 milyar dolar civarındadır.'' ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, ''Yılın ikinci yarısında 10 milyar dolar rekoruna ulaşmayı umuyoruz.'' diye konuştu.

Daha önce İran Gümrük Genel Müdürü Muhammed Rezvanifer, ''Bu yılın ilk 5 aylık döneminde İran'ın 15 komşu ülkesiyle petrol dışı ticareti yüzde 16 oranında artarak 26 milyar 857 milyon dolara ulaştı.'' demişti.

Rezvanifer, İran’ın en önemli 5 ticari ortağının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye, Irak, Pakistan ve Rusya olduğunu kaydetmişti.