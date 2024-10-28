İran’ın komşu ülkelerle ticaretinde yüzde 23 büyüme

İran Gümrüğü, 2024 yılının ilk 9 ayında (1403 yılının ilk yedi ayında) İran'ın komşularıyla ticaretinde yüzde 23 artışla 41.1 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Bu dönemde İran'ın komşu ülkeler arasında değer bakımından en fazla ticaret hacmi Birleşkik Arap Emirlikleri, Türkiye, Irak, Pakistan ve Rusya ile gerçekleşti.

Bu sürede İran'ın BAE ile ticareti 16,2 milyar dolar, Türkiye ile 9,9 milyar dolar, Irak ile 7,6 milyar dolar, Pakistan ile 1,6 milyar dolar ve Rusya ile 5 milyar dolardı.

Irak, BAE, Türkiye, Afganistan ve Pakistan komşu ülkeler arasında İran'ın başlıca ihracat noktası oldu.

1403 yılının ilk yedi ayında komşu ülkeler arasında ithalatın yapıldığı başlıca 5 ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Rusya, Umman ve Pakistan oldu.