  1. Kültür
1 Eyl 2024 10:27

İran yapımı film İsviçre’de yarışacak

İran yapımı film İsviçre’de yarışacak

İranlı sinemacı Rıza Haması’nın yönettiği “Kaplumbağa ve Salyangoz” adlı film, İsviçre'deki Uluslararası Klosters Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Yapımcılığını Huşeng Nurullahi’nin yaptığı “Kaplumbağa ve Salyangoz” adlı film, İsviçre'deki Uluslararası Klosters Film Festivali'nde yarışacak.

Kaplumbağa ve Salyangoz filmin özeti şöyle:

10 yaşındaki Pedram, annesi Efsane ile birlikte kalıyor ve aralarında birçok sorun yaşanmaktadır. Efsane evlenmeyi düşünür ancak Pedram’ın muhalefetiyle karşılaşır ve bunu sorunlarının nedeni olarak görür. Pedram tuhaf bir gençle tanışır ve aralarında gizli bir dostluk gelişir...

Söz konusu filmin oyuncu kadrosunda Ali Musaffa, Leyla Zare, Sam Nuri, Mehran Nail, Elburz Kerube, Pantea Mehdiniya, Muhammed Nerimani, Hemit Kheradmendi, Zuhre Hicazi ve Ali Restgar gibi oyuncular yer almaktadır.

Uluslararası Klosters Film Festivali 5-8 Eylül tarihleri arasında İsviçre’nin Klosters kyrka kentinde gerçekleştirilecek.

News ID 1919774

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