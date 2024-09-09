Sputnik, Türkiye'nin finans piyasasındaki kaynaklara dayanarak, Türkiye bankalarının ABD hükümetinden, Rusya ile bankacılık ilişkileri nedeniyle artan bir baskı yaşadığını ve düzenli olarak nihai ödeme kaynaklarının dikkatlice kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarılar aldığını bildirdi.

Sputnik'in kaynağına göre, iki ülke arasındaki banka transferlerinin ne zaman normale döneceği henüz belli değil.

Bu kaynak, "Burada resmi bir kararın alınması gerekiyor; ancak bu karar henüz bankalara ulaşmadı." dedi.

Türkiye'deki bu yetkili, mevcut durumu şöyle açıkladı: "ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımlarından sonra, hem devlet bankalarımız hem de özel bankalarımız şu anda ABD'den artan bir baskı altında. Rusya'ya transfer edilen tüm kaynaklar denetleniyor ve Rus vatandaşlarının banka hesapları inceleniyor."

Daha önce Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı hesapların çözümündeki sorunların devam ettiğini, transferlerin bloke edilmesi, hesapların kapatılması ve Rusya'ya mal taşıyan şirketlerin "dışlanması" gibi durumların da arttığını belirtmişti.