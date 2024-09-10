Seul'da "Yapay Zekanın Askeriyede Kullanımı Konferansı" başladı

Reuters'ın haberine göre, bu konferans, orduda yapay zekanın sorumlu bir şekilde kullanılması amacıyla düzenleniyor. Ancak, bu konuda bağlayıcı bir anlaşma sağlanmasının beklenmediği belirtiliyor.

Habere göre, ABD ve Çin de dahil olmak üzere dünya genelindeki 90’dan fazla ülke bu toplantıya temsilciler gönderdi.

Reuters, bu alandaki ilk zirvenin geçen yıl Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yapıldığını ve ABD, Çin ve diğer katılımcı ülkelerin yasal bir yükümlülük altına girmeden bu toplantıyı desteklediklerini hatırlattı.

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, bu konferansta, Ukrayna'nın Rusya ile savaşta yapay zeka donanımlı insansız hava araçlarını kullanmasına atıfta bulunarak, "Yapay zekanın askeri alana uygulanmasıyla ordunun operasyonel yetenekleri büyük ölçüde iyileşiyor. Ancak bu durum, kötüye kullanım sonucu doğabilecek zararlar açısından iki ucu keskin bir kılıç olabilir" dedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ise, yapay zekanın askeri ve silah sistemlerinde kullanımının uluslararası yasalarla uyumlu olduğundan emin olmak için yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve insan denetimi olmadan bağımsız kararlar alarak ölüm ve yaşam üzerinde kritik etkiler yaratabilecek silah sistemlerinin kullanımını önlemek amacıyla mekanizmaların tartışıldığını belirtti.

Habere göre, bu toplantıya katılan ülkeler sadece yapay zekanın askeri alandaki kullanımını tartışmayacak. Ayrıca, 10 Eylül 2024'te (20 Şehriver) hazırlanacak olan ve orduda yapay zekanın kullanım sınırlarını daha kesin bir şekilde belirlemeyi hedefleyen belgelerin kaç ülke tarafından onaylanacağı henüz belli değil. Bu belgelerin de yasal ve bağlayıcı zorunluluklar içermesi beklenmiyor.