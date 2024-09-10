Kuzey Kore, nükleer güçlerini ABD ile karşılaşmaya hazırlıyor

France 24'ün haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıldönümü töreninde, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki yasadışı eylemlerini, Pyongyang'ın nükleer cephaneliğini hızla genişletmesinin temel sebebi olarak tanımladı.

Kim, Kuzey Kore'nin ABD ve müttefikleriyle yüzleşmeye hazır olmak için Pyongyang'ın nükleer cephaneliğini sürekli olarak genişleteceğini vurguladı.

Kuzey Kore liderine göre, bu ülkenin güvenlik haklarının sağlanmasını temin etmek için nükleer silahları her an doğru şekilde kullanmaya hazır olmak zorunludur.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in, "ABD ve onun takipçileri" ile mücadele etmek için güçlü bir askeri gücün gerekli olduğunu belirttiğini aktardı.

Kim'in bu açıklamaları, ABD ile Güney Kore arasında Washington'un nükleer silahlarının Seul'ün konvansiyonel silahlarıyla birleştirilmesine yönelik yeni savunma anlaşmasına yanıt olarak geldi.

Kim ayrıca, Kuzey Kore'nin çok büyük bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu ve bunun sebebinin ABD liderliğindeki askeri ittifakın dikkatsizce genişlemesi ve bölgenin bir nükleer üs haline gelmesi olduğunu belirtti.

Kuzey Kore, 2022'den bu yana füze testlerini hızla artırarak nükleer programını büyük ölçüde genişletti ve analistler, bu ülkenin teknolojik engelleri aşarak ABD topraklarını hedef alabilecek uzun menzilli balistik füze teknolojisine ulaştığına inanıyorlar.