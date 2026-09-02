İran'dan ABD'nin saldırılarına sessiz kalanlara sert eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin salı akşamı İran'a yönelik askeri saldırısına değinerek, ABD'nin Sirik'in Kuhestek bölgesindeki bir konuta düzenlediği ve 50'den fazla kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtığı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bekayi paylaşımında, “ABD'nin İran halkına karşı işlediği suçların listesi artık her zamankinden daha da kabardı. Bu gece Sirik'in Kuhestek bölgesindeki bir konut, insanların düğün kutlaması yaptığı sırada hedef alındı. Aralarında kadınlar, erkekler ve çocukların da bulunduğu 50'den fazla masum kişi şehit oldu veya yaralandı” ifadelerini kullandı.

Bu saldırının, daha önce Minab, Lamerd, Keşm ve diğer bölgelerde gerçekleştiği belirtilen saldırılar zincirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini belirten Bekayi, saldırıların askeri hedeflere yönelik operasyonlardan da bağımsız olmadığını ve bunların yanıltıcı gerekçelerle örtbas edildiğini savundu.

Bekayi, “Bombanın kendisinden daha tehlikeli olan, bombardımanın sıradanlaştırılmasıdır. Sessizlikten daha tehlikeli olan ise sessizliğin meşruiyet olarak yorumlanmasıdır” dedi.

İran'ın bu saldırılara kesin ve kararlı şekilde karşılık vereceğini vurgulayan Bekayi, bu tür eylemler karşısında sessiz kalan veya onları haklı çıkarmaya çalışan devletler ve uluslararası kuruluşların, sessizliklerinin tarafsızlık anlamına gelmediğini bilmeleri gerektiğini ifade etti.

Bekayi, yasa dışı saldırılar ve açık suçların siyasi çıkarlar doğrultusunda aklanması ve gerekçelendirilmesi halinde, suçları kınamak ile bunları normalleştirmek arasındaki sınırın ortadan kalkacağını belirtti.

İran Dışişleri Sözcüsü, “Bugün sessiz kalanlar, yarın bu sessizliğin sonuçlarından kendilerinin de etkilenmeyeceğini düşünmemelidir. Çünkü zulüm ve suçlar karşısında göz yummak bunları engellemez; aksine failleri, suçlarını herkese karşı sürdürme konusunda daha da cesaretlendirir” ifadelerini kullandı.