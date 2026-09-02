İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı’nın kilidi daha da sıkılaşacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün akşam yayımladığı bildiride, düşmanın çaresizlik içinde gerçekleştirdiği saldırıların Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştıracağını belirterek, Devrim Muhafızları mensuplarının saldırganlara yönelik pişman edici karşılığı başlattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İran halkının sahadaki kararlı varlığı, Amerikan düşmanını yormuş ve umutsuzluğa sürüklemiştir. Hürmüz Boğazı'ndaki cesur savaşçı evlatlarınızın direnişi ve gücü ise Beyaz Saray'ın yöneticilerini çaresiz bırakmıştır.

Saatler önce, çaresizlikten kaynaklanan kör saldırılarda, saldırgan ABD ordusu, aralarında bazı sivil noktaların da bulunduğu İran'ın güney kıyılarındaki birçok bölgeyi bombaladı.

Bu saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırmış ve savaşçıların, Hürmüz Boğazı'ndaki müdahaleci yabancı güçleri bastırma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirmiştir.

Devrim Muhafızları'nın cesur savaşçıları, saldırganlara yönelik pişman edici karşılığı başlatmıştır. İlk adım olarak, yeni nesil hava ve uzay savunma sistemi aracılığıyla saldırgan ABD ordusuna ait 50'nci gelişmiş MQ-9 insansız hava aracı düşürülmüştür.”