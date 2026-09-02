https://tr.mehrnews.com/news/1938282/ 2 Eyl 2026 07:25 News ID 1938282 Toplum Toplum 2 Eyl 2026 07:25 ABD İran'da bir düğün evine saldırdı ABD İran'daki Sirik'te bir düğün evine saldırdı. Ölü ve yaralılar var. ABD İran'daki Sirik'te bir düğün evine saldırdı. Ölü ve yaralılar var. News ID 1938282 Azar MAHDAVAN کپی شد İlgili haberler İran Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden ABD’ye uyarı ABD’nin insanlık suçlarına bir yenisi daha eklendi; Dügün evi yas evine dönüştü(+video) İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı’nın kilidi daha da sıkılaşacak İran Ordusu Sözcüsü: Düşmandan hızlı, ezici ve geniş kapsamlı intikam aalınacak İran Ordusu, Bahreyn’deki Şeyh İsa üssünü İHA’larla vurdu Ekler Toplum İran sirik ABD 1 Amerika İran Amerika savaşı
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