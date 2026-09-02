  1. Toplum
2 Eyl 2026 07:25

ABD İran'da bir düğün evine saldırdı

ABD İran'da bir düğün evine saldırdı

ABD İran'daki Sirik'te bir düğün evine saldırdı. Ölü ve yaralılar var.

ABD İran'daki Sirik'te bir düğün evine saldırdı. Ölü ve yaralılar var.

News ID 1938282
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler