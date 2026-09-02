ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi Tayland’a demirledi

RT’nin haberine göre, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi, 250 günden fazla süren deniz görevinin ardından bugün erken saatlerde Tayland’ın doğusunda limana demirledi.

Haberde, yaklaşık 5 bin Amerikan askerini taşıyan söz konusu uçak gemisinin Tayland’daki Laem Chabang Limanı yakınlarında görüntülendiği belirtildi.

ABD uçak gemisinin uzun süre denizde görev yapmasının, İran tarafından bu ülkeye ait üslerin hedef alınması nedeniyle gemideki koşulların kötüleşmesine ve mürettebatın ruhsal ve psikolojik sorunlarının artmasına yol açtığı öne sürüldü. Bazı mürettebat üyelerinin intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin haberlerin daha önce yayımlandığı aktarıldı.

Öte yandan, daha önce genellikle Asya bölgesinde görev yapan USS George Washington uçak gemisinin, Lincoln’un yerine Orta Doğu’ya konuşlandırıldığı hatırlatıldı.