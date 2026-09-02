Pakistan’dan ABD ve İran’a müzakere çağrısı

El Cezire’nin aktardığına göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını, ancak diyaloğu sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Açıklamada, her iki tarafın yeniden müzakere masasına döneceği konusunda iyimserliğin korunduğu ifade edildi.

İran ile ABD arasındaki doğrudan çatışma, Salı akşamı 10 Eylül'de son haftaların en ciddi aşamalarından birine girdi. ABD'nin ülkenin güneyindeki Hürmüzgan'dan Sistan-Beluçistan'a kadar uzanan bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarına İran Silahlı Kuvvetleri hızlı şekilde karşılık verdi.

İran Devrim Muhafızları, “pişmanlık verici bir karşılık” başlatıldığını ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Aynı saatlerde Ürdün, Bahreyn ve IKBY hava sahalarında güvenlik uyarıları, füzelerin önlenmesi ve ABD mevzilerine yönelik saldırılara ilişkin haberler peş peşe geldi.