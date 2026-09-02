ABD ile iş birliği yapan her ülke, bunun tehlikeli sonuçlarını kabul etmeli

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ordusuyla iş birliği yapan her ülkenin bunun tehlikeli sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Zülfikari açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Terörist ve çocuk katili ABD ordusu, İran’a karşı yürüttüğü savaşta art arda yaşadığı başarısızlıkların ve İran halkı karşısındaki yenilgisinin ardından, ülkenin güney bölgelerindeki bazı askerî ve sivil noktaları hava saldırıları ve bombardımanlarla hedef aldı. Bu saldırılarda çok sayıda masum insan hayatını kaybetti ve yaralandı.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, bu saldırılara karşılık olarak ABD’nin bölgedeki üslerini hızlı ve güçlü füze ve İHA saldırılarıyla hedef aldı ve ağır hasar verdi. Saldırılar sonucunda altyapılar, tesisler, silah ve teçhizatlar ciddi zarar görürken, çok sayıda ABD’li komutan ve asker öldü veya yaralandı.

ABD’lilere yönelik bu saldırı operasyonları, onların işledikleri suçlardan pişmanlık duymasına kadar ders niteliğinde devam edecektir.

ABD’nin bölgedeki saldırganlığını sürdürmesi hâlinde daha ağır, daha geniş kapsamlı ve yıkıcı karşılıklarla karşılaşacağı konusunda uyarıyoruz. Ayrıca ABD ordusuyla iş birliği yapan her ülke, bunun tehlikeli sonuçlarını kabul etmek zorundadır.”