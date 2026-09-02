Hürmüz Boğazı'ndan 40 geminin geçtiği iddiası doğru mu?

Axios muhabiri Barak Ravid, bir ABD’li yetkiliden yaklaşık 40 geminin salı günü milyonlarca varil petrol taşıyarak Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği bilgisini aldığını öne sürdü.

Ancak SAR uydu verileri, dün akşam saatlerinden itibaren Hürmüz Boğazı çevresinde herhangi bir geminin bulunmadığını gösteriyor.

ABD’nin yaklaşık bir haftadır petrol fiyatlarını kontrol altında tutmak amacıyla, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini olduğundan daha fazla göstermek için hedefli haber ve açıklamalar yaydığı değerlendiriliyor.

Petrol fiyatı ise kısa süre önce 97 dolar seviyesine kadar yükseldi.