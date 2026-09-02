İran Dışişleri'nden ABD'ye sert kınama

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ABD rejimi İran milletinin, ülke varlığını savunma konusundaki güçlü iradesi karşısında çaresiz kalmıştır” denildi.

Salı gecesi düzenlenen saldırıların sivil yerleşim yerlerini ve kamu altyapısını hedef aldığı belirtilen açıklamada, Sirik ilçesine bağlı Kohestak bölgesindeki bir düğün merasimine yapılan saldırıda aralarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 70’ten fazla İran vatandaşının şehit olduğu veya yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ABD’nin söz konusu saldırılarına misilleme olarak, ABD’ye ait askeri üsleri “savunma amaçlı operasyonlarla” hedef aldığını bildirdi.

Bölge ülkelerine topraklarının ve imkanlarının İran’a karşı operasyonlarda kullanılmasına izin vermemeleri çağrısında bulunan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi’ni, yaşanan bu saldırılar karşısında sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.