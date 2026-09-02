Galibaf Hamas heyetini kabul etti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede İran ve direniş cephesinin tarihi mücadele geçmişini "ibret verici" olarak nitelendiren Galibaf, bu mücadelenin temel özünün "hak ile batıl arasındaki savaş" ve "küresel emperyalizme karşı duruş" olduğunu vurguladı. Galibaf, direniş ruhunun son 50 yılda her defasında yeni bir form ve şekilde yeniden vücut bulduğunu belirterek; direniş cephesinin özünün zulme karşı mücadele olduğunu ifade etti.

Galibaf, "Biz müzakereyi reddetmiyoruz ancak müzakere, mücadelenin bir aracıdır. Eğer bir gün ABD ve Siyonist rejime karşı her türlü mücadeleden vazgeçersek, o gün bizim yenilgimiz olacaktır" dedi.

İran ile ABD arasındaki müzakerelere de değinen İran Meclis Başkanı, şunları kaydetti:

"Biz mutabakatın birinci maddesinde, ABD'nin İran'a ve direniş cephesindeki müttefiklerine yönelik savaşını bitirmesi gerektiğini vurguladık. Oysa karşı taraf, sunduğu 15 maddelik metinde füze, nükleer ve direniş faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını talep ediyordu."

Direniş cephesinin bütünlüğüne dikkat çeken Galibaf, "İran ve direniş cephesinin yolu, hak ile batıl mücadelesinin devamı için tek bir eksende birleşmelidir. Bugün bölgede ABD'ye yakın duran hükümetler dahi, Washington'un bölgedeki istikrarsızlığın ana kaynağı olduğunu itiraf ediyor." şeklinde konuştu.

Galibaf ayrıca, İslamabad Mutabakatı'nın ABD tarafından uygulanmamasına işaret ederek, "Amerikalıların taahhütlerini yerine getirmesi hâlinde biz de Hürmüz Boğazı'nı yeniden açarız." ifadesini kullandı.