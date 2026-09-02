Muhsin Rızai'den ABD'ye net mesaj: İran'ın yeni stratejisi temellerinizi sarsacak

İran Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsen Rızai, sosyal medya hesabı X üzerinden ABD’nin dün gece İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

ABD’nin eylemlerini “çaresiz bir çırpınış” olarak nitelendiren Rızai, “Bu çırpınışlarla, kendi yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacağınız gibi; çok yakında İran’ın savaş meydanı, diplomasi ve ekonomik kuşatmaya karşı koyma alanlarındaki yeni stratejisinin temellerinizi yerle bir edeceğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

ABD terör ordusu dün gece İran topraklarının çeşitli bölgelerine yönelik saldırı gerçekleştirmişti.