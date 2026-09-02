İran Devrim Muhafızları: İki petrol tankeri mayınlı geçitte patladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı açıklamada, iki petrol tankerinin mayın döşenmiş bir geçide girmelerinin ardından patlayarak durduğunu bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD'nin terörist ordusu dün gece, farklı ülkelere yönelik saldırılarında defalarca uyguladığı korkutma senaryosunu yeniden hayata geçirdi. Halkı korkutmak, acımasızlık ve vahşetini göstermek amacıyla düğün ve evlilik törenlerine saldırma yöntemini tekrarladı. Ancak ne İran halkı bu oyunlardan korkacak bir halktır ne de içinde bulunduğumuz dönem, milletlerin aşağılanma ve teslimiyet dönemidir. Dünya uyanmıştır ve bu yüzyıl, milletlerin iradesinin galip geleceği yüzyıldır.

Bu acımasızlık gösterileri, güçlerimizin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatmayacaktır.

Aziz halkımıza duyurulur ki, birkaç saat önce ABD ordusunun kışkırtmasıyla mürettebatını gemiden indiren ve yasa dışı bir güzergâhtan geçmeleri için gemilerini ABD unsurlarının kontrolüne bırakan iki petrol tankeri, mayınların bulunduğu bölgeye girmeleri sonucu patlayarak durmuştur ve halen yanmaktadır.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri daha önce mayın döşenmiş geçitten geçmenin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunmuştu. Ayrıca, yasal güzergâhı kullanmak yerine ABD'nin oyununa gelerek gemilerini düşmanın kontrolüne bırakan denizcilik şirketleri için ek yaptırımlar öngörülmüş olup, bunların kısa süre içinde uygulanacağı bildirildi.”