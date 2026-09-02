Fransa'dan İsrail'e yaptırım çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İrlanda'daki AB toplantısında yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayanlara ve toprak gasbedenlere yönelik yeni yaptırımları destekleyeceklerini belirterek İsrail'e eylem çağrısında bulundu.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ülkesinin İsrail politikasında “kapsamlı bir değişikliğe” gidileceğini açıkladı.

Miliband, dışişleri bakanı olarak Avam Kamarası’nda yaptığı ilk konuşmada, İsrail’in Batı Şeria’daki E1 yerleşim planına karşı önlemler alınacağını söyledi. Eleştirmenler, planın Batı Şeria’yı ikiye bölerek bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını fiilen imkansız hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail’in E1 yerleşim planı, Doğu Kudüs ile Maale Adumim yerleşimi arasındaki bölgede yaklaşık 3 bin 400 konut inşa edilmesini öngörüyor.

Proje, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzey ve güneyini birbirinden ayırarak Filistin topraklarının coğrafi bütünlüğünü bozacağı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını zorlaştıracağı gerekçesiyle uluslararası alanda yoğun biçimde eleştiriliyor.