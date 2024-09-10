Ahmediyan ve Şoygu arasında Moskova'da kritik görüşme

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Moskova'yı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştü.

Görüşmede Şoygu, ülkesinin Zengezur Koridoru'na ilişkin tutumunun değişmediğini belirterek, ''Zengezur konusunda daha önce Tahran'la varılan anlaşmaya bağlıyız ve Moskova'nın Zengezur politikasında değişen bir şey yok.'' dedi.

Fars Körfezi'nde bulunan İran'ın Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adaları hakkında Şoygu, ''Rusya olarak üç ada konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Ahmediyan, Rus mevkidaşının resmi daveti üzerine BRICS ülkelerinin yüksek güvenlik yetkililerinin toplantısına katılmak üzere bu sabah Rusya'ya gitti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Etiyopya ve Suudi Arabistan dahil BRICS ülkelerinin yüksek güvenlik yetkililerinin toplantısı 10-12 Eylül tarihleri arasında ARusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenecek.