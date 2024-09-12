İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Ahmediyan, Putin ile görüştü

Rus mevkidaşının resmi daveti üzerine BRICS ülkelerinin yüksek güvenlik yetkililerinin toplantısına katılmak üzere Rusya’da bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bu ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü.

İran ile Rusya arasındaki ilişkilere işaret eden Putin, “Tahran ve Moskova'nın kararlı iradesi, her alanda işbirliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesine dayanıyor” dedi.

Ekonomi, bilim ve teknoloji, petrol ve enerji, ulaşım ve barışçıl nükleer işbirliği alanındaki işbirliği sürecine değinen Putin, “İki ülke BRICS, Şangay ve Avrasya Birliği gibi mekanizmalar şeklinde geniş işbirliklerine sahiptir” ifadesini kullandı.

Putin, Kazan'daki BRICS toplantısı sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüşme yapmayı planladığını söyledi.

Purin, Kuzey-Güney Koridorunun geliştirilmesinin Rusya ve İran'ın öncelikli projeleri arasında yer aldığını belirtti.

Bu yılın ilk 6 ayında Rusya ve İran arasındaki ticaretin neredeyse yüzde 10 arttığını belirten Putin, "Rusya, İran ile çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya kararlı” dedi.

İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin, İslam Devrimi Lideri’nin çabaları sayesinde ilerlediğini ifade eden Putin, İran'ın yeni cumhurbaşkanı için Rusya ile işbirliğinin bir öncelik olmaya devam ettiğini takdir etti.