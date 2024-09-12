İran ile Çin arasında önemli görüşme

İran’ın Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan’ın BRICS ülkelerinin yüksek güvenlik yetkililerinin toplantısı sırasında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştüğü belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bu görüşmede, İran’ın büyük bir bölgesel güç olduğunu belirterek, “Çin'in İran'la ilişkileri başkalarından etkilenmeyecektir ve biz İran'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz” dedi.

Çin’in, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasına bağlı kaldığını belirten Wang Yi, “Pekin ve Tahran aynı zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya. Bu nedenle birbirleriyle işbirliği yapmaları gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

“ABD’nin İran'a, Rusya'ya ve Çin'e yönelik çabalarını boşa çıkarmalıyız” diyen Wang Yi ayrıca, yeni İran hükümetinde Pekin-Tehran ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, “Ulaşım koridorları çerçevesinde işbirliğini güçlendirmeye hazırız” ifadesini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ise, İran’ın yeni hükümetinin de Çin'e yönelik sabit bir politikası olduğunu ve Tahran-Pekin ilişkilerini geliştirme yaklaşımını izlediğini bildirdi.

Ahmediyan, İran ile Çin arasındaki uzun vadeli işbirliği anlaşmasının uygulanmasının kolaylaştırılmasının ve önündeki engellerin kaldırılmasınnını gündemde olduğunu ifade etti.

Ahmediyan, “İran ve Çin arasındaki ikili ve kapsamlı işbirliği, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın güçlendirilmesine yardımcı olur” dedi.