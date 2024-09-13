İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Belaruslu mevkidaşı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Minsk'te bulunan İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Alexander Wolfoviç ile bir araya geldi.

Görüşmede siyasi, güvenlik ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ile sanayi, madencilik ve ticaret alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Taraflar bu görüşmede ayrıca stratejik alanlardaki ilişkilerin yanı sıra Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptılar.

Ahmediyan, iki ülke arasındaki işbirliğinin uluslararası alanda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Alexander Wolfoviç de Tahran ve Minsk'in, çok kutuplu bir dünyanın inşası konusunda hemfikir olduğunu belirtti.