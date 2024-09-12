Siyonist gazete: Borrell Tel Aviv ziyaretini iptal etti

Josep Borrell, bugün Perşembe günü, Gazze'de İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 6 UNRWA (Filistinli Mültecilere Yardım ve İstihdam Ajansı) çalışanına tepki göstererek, "İsrail savaş uçaklarının Nuseyrat’taki bir okula düzenlediği beşinci saldırıda 6 UNRWA çalışanının hayatını kaybetmesi beni öfkelendirdi" dedi.

Borrell, uluslararası toplumun, özellikle sivillerin korunmasını içeren uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin göz ardı edilmesini kabul edemeyeceğini vurguladı.

İbrani haber sitesi Yediot Aharonot, Borrell’in işgal altındaki topraklara yapacağı ziyaretin iptal edildiğini bildirdi. Bu habere göre, Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın ziyaretine karşı çıkmasının ardından Borrell, ziyaretini iptal etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı da daha önce, İsrail'in Nuseyrat'taki UNRWA okuluna yönelik saldırısını şiddetle kınayarak, bu katliamın İsrail rejiminin suç teşkil eden yaklaşımının ve uluslararası hukuk ilkelerini hiçe saymasının en son göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, mülteci kampları ve okullara yönelik İsrail'in sürekli saldırılarına dair uluslararası bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada bu saldırıyı kınayarak, İsrail'in uluslararası ve insani hukuk kurallarını sürekli olarak ihlal etmesinin, Gazze'ye yönelik savaşa son verecek ciddi bir duruş eksikliğinin sonucu olduğunu vurguladı.