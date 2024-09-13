  1. Spor
13 Eyl 2024 14:32

2024 Asya Wushu Şampiyonası'nda İran'a altın ve bronz madalya

2024 Asya Wushu Şampiyonası'nda İran'a altın ve bronz madalya

2024 Asya Wushu Şampiyonası'nda İran'ı temsil eden Zehra Kiyani taolukategorisinde bronz madalya kazandı.

2024 Asya Wushu Şampiyonası dün Makao'da başladı. yarışmaşların ikince gününde taolu kategorisinde Gunshu bölümünde rakiplerini yenen İranlı sporcu Zehra Kiyani altın madalya kazandı.

Bu yarışmada Hong Kong'dan Yu Yu ve Vietnam'dan Wei Duang  sırasıyla gümüş ve bronz madalya kazandı.

2024 Asya Wushu Şampiyonası'nda İran'a altın ve bronz madalya

Müsabakalarda İran'ı temsil eden diğer sporcumuz Helya Esediyan ise taolu kategorisinde Nandao bölümünde bronz madalya kazandı.

Bu yarışmada Malezya'dan "Tan Min"  birinci ve Özbekistan'dan "Daria Latisheva" ise ikinci oldu.

News ID 1920099

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