İran Milli Wushu Takımı Asya ikincisi oldu

Çin’in Makao kenti 10. Asya Wushu Şampiyonası'nda mücadele eden İran Milli Wushu Takımı'nın zaferine tanık oldu.
Madalya tablosunda, erkeklerde ve kadınlarda Sanda ve Talo olmak üzere iki dalda Çin, önceki sezonlarda olduğu gibi 18 altın, 1 gümüş ve 3 bronz kazanarak şampiyonluğunu yineledi.
İran Milli Wushu Takımı ise yedi altın, üç gümüş ve beş bronz madalya kazandı ve Asya ikincisi oldu.
İşte madalya kazananlar:
Altın Madalya
Zehra Kiyani (2 altın)
Muhammed Nesiri
Ali Khorşidi
Şehrbanu Mensuriyan
Yasemen Bakırzade
Muhammed Rıza Rigi
Gümüş Madalya
Emir Hüseyin Himmeti
Sıdika Deryayi
Suheyla Mensuriyan
Bronz Madalya
Zehra Kiyani-Helya Esediyan
Muhammed Ferhadi
Rıza Ebdullahi
Sogend Sinkayi
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