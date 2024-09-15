İran Milli Wushu Takımı Asya ikincisi oldu

Çin’in Makao kenti 10. Asya Wushu Şampiyonası'nda mücadele eden İran Milli Wushu Takımı'nın zaferine tanık oldu.

Madalya tablosunda, erkeklerde ve kadınlarda Sanda ve Talo olmak üzere iki dalda Çin, önceki sezonlarda olduğu gibi 18 altın, 1 gümüş ve 3 bronz kazanarak şampiyonluğunu yineledi.

İran Milli Wushu Takımı ise yedi altın, üç gümüş ve beş bronz madalya kazandı ve Asya ikincisi oldu.

İşte madalya kazananlar:

Altın Madalya

Zehra Kiyani (2 altın)

Muhammed Nesiri

Ali Khorşidi

Şehrbanu Mensuriyan

Yasemen Bakırzade

Muhammed Rıza Rigi

Gümüş Madalya

Emir Hüseyin Himmeti

Sıdika Deryayi

Suheyla Mensuriyan

Bronz Madalya

Zehra Kiyani-Helya Esediyan

Muhammed Ferhadi

Rıza Ebdullahi

Sogend Sinkayi