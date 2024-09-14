Dünya Kürek Şampiyonası’ndan İran’a altın ve gümüş madalya

Çin'in Shenyang kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı ve Asyalı Gençler Kürek Şampiyonası'nın son gününde, İranlı kürekçi Muhenna Hacıhüseyni altın madalya ve Fatma Mücellel-Kimiya Zarei ise gümüş madalya kazandı.

Milli Kürekçi Muhenna Hacıhüseyni Çin, Kore, Hong Kong, Vietnam ve Tayland’dan rakiplerini yendi ve Çin'in Shenyang kenti zaferine tanıklık etti.

Dünya Kürek Şampiyonası’nda Çift kürek finaline yükselen Fatma Mücellel-Kimiya Zarei ise Kuzey Kore, Çin, Hindistan, Vietnam ve Çin Taipei temsilcilerini mağlup ederek gümüş madalya kazandı.

23 Yaş Altı ve Genç Asyalılar Kürek Şampiyonası, bugün (14 Eylül Cumartesi) itibari ile Çin'in Shenyang kentinde başladı.