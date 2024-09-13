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13 Eyl 2024 18:24

Şili, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya katılıyor

Şili, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya katılıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Şili'nin, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yönelik toplu soykırım suçlamasıyla açtığı davaya katılma talebinde bulunduğunu duyurdu.

El-Cezire'nin haberine göre, dünyanın bir başka ülkesi, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Filistinlilere yönelik toplu soykırım işlediği suçlamasıyla açtığı davaya katılma talebinde bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Şili'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım suçlamasıyla açtığı davaya katılmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Aralık 2023'ün sonunda Güney Afrika, İsrail'e karşı Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunmuştu. Ardından Türkiye, Kolombiya ve Nikaragua gibi bazı ülkeler de bu davaya katılmak için başvuruda bulunmuştu.

News ID 1920117

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