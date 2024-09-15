Keşt şelalesi İran’ın Ulusal Miras listesine girdi

Kerman Eyaleti Kültürel Miras Genel Müdür Yardımcısı Nadir Alidadi, Kerman'ın Golbaf ilçesinde Şehdad'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Keşt şelalesinin, İran’ın Ulusal Doğal Miras listesine eklendiğini duyurdu.

Alidadi söz konusu şelalenin, mülkiyet haklarına saygı gösterilerek Kültür Varlıkları Bakanlığı'nın denetimi ve desteği altında olduğunu, eserin tahrip edilmesine veya özgünlüğünün değiştirilmesine yol açacak her türlü müdahale veya eylemin yasak olduğunu belirtti.

Keşt şelalesi, UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde bulunan Lut Çölü'nün yanında bulunmaktadır.