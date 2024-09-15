  1. Turizm
15 Eyl 2024 14:06

Keşt şelalesi İran’ın Ulusal Miras listesine girdi

Keşt şelalesi İran’ın Ulusal Miras listesine girdi

Kerman eyaletinin en gözde turistik yerlerinden biri “Keşt vadisi ve şelalesi” İran’ın Ulusal Doğal Miras listesine girdi.

Kerman Eyaleti Kültürel Miras Genel Müdür Yardımcısı Nadir Alidadi, Kerman'ın Golbaf ilçesinde Şehdad'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Keşt şelalesinin, İran’ın Ulusal Doğal Miras listesine eklendiğini duyurdu.

Alidadi söz konusu şelalenin, mülkiyet haklarına saygı gösterilerek Kültür Varlıkları Bakanlığı'nın denetimi ve desteği altında olduğunu, eserin tahrip edilmesine veya özgünlüğünün değiştirilmesine yol açacak her türlü müdahale veya eylemin yasak olduğunu belirtti.

Keşt şelalesi, UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde bulunan Lut Çölü'nün yanında bulunmaktadır. 

News ID 1920168

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler