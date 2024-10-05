İran’ın görülmesi gereken “Do Hezar Antropoloji Müzesi”

Tonekabon dağlarında bulunan Şane Teraş köyünün hemen girişinde yerli ve yabancı insanları karşılayan Do Hezar Antropoloji Müzesi, 2011 yılında köyün yetkilileri ve sakinleri tarafından hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de turist sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için hayata geçirildi.

Turistlerin ilgisini Köy yaşantısına çekmeyi hedefleyen köylüler, müzeye antik veya eski eşyalar hediye ederek bu doğal yaşam tarzını gezicilere aktarmaya çalışıyorlar.

Müzenin bölümleri

Köy yaşantısını unutturmamak ve köylülere ekonomik kazanç sağlanması için geleneksel yemekler köylüler tarafından hazırlanıp müzenin avlusundaki çarşıda satılıyor.

Müzenin bir bölümü ise İran’a özgü el sanatlarının satışı için ayırt edilmiş.

Ayrıca, yeni nesil, insanların göremediği ve kullanmayı bilmediği eski pratik aletleri burada tanıtılmaktadır. Örneğin hayvanları uyumlu etmek için kullanılan deri kırbaç yada halı dokuma tarağı tanıtılan aletler arasındadır.

Müzede yapılan etkinlikler

Do Hezar müzesinde Yelda Gecesi ve anma törenleri da dahil olmak üzere bazı etkinlikler düzenleniyor.

Do Hezar Antropoloji Müzesi, eski binaların birer birer yıkıldığı bir köyde bulunuyor ve müzenin yanında eski haliyle kalmış sadece birkaç ev var, kalan evler apartmana dönüştürülmüş.

Do Hezar Antropoloji Müzesi Uluslararası Müzeler Günü’nde kaç kez en iyi müze ödülüne layık görülmüştür.