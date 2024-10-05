  1. Turizm
5 Eki 2024 09:02

İran’ın görülmesi gereken “Do Hezar Antropoloji Müzesi”

İran’ın görülmesi gereken “Do Hezar Antropoloji Müzesi”

İran’ın Mazenderan eyaletine bağlı Şane Teraş köyünde yer alan Do Hezar Antropoloji Müzesi, görülmeye değer eski köy evleri tarzında inşa edilen iki katlı bir binadır.

Tonekabon dağlarında bulunan Şane Teraş köyünün hemen girişinde yerli ve yabancı insanları karşılayan Do Hezar Antropoloji Müzesi, 2011 yılında köyün yetkilileri ve sakinleri tarafından hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de turist sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için hayata geçirildi.

Turistlerin ilgisini Köy yaşantısına çekmeyi hedefleyen köylüler, müzeye antik veya eski eşyalar hediye ederek bu doğal yaşam tarzını gezicilere aktarmaya çalışıyorlar.

İran’ın görülmesi gereken “Do Hezar Antropoloji Müzesi”

Müzenin bölümleri

Köy yaşantısını unutturmamak ve köylülere ekonomik kazanç sağlanması için geleneksel yemekler köylüler tarafından hazırlanıp müzenin avlusundaki çarşıda satılıyor.

Müzenin bir bölümü ise İran’a özgü el sanatlarının satışı için ayırt edilmiş.

İran’ın görülmesi gereken “Do Hezar Antropoloji Müzesi”

Ayrıca, yeni nesil, insanların göremediği ve kullanmayı bilmediği eski pratik aletleri burada tanıtılmaktadır. Örneğin hayvanları uyumlu etmek için kullanılan deri kırbaç yada halı dokuma tarağı tanıtılan aletler arasındadır.

İran’ın görülmesi gereken “Do Hezar Antropoloji Müzesi”

Müzede yapılan etkinlikler

Do Hezar müzesinde Yelda Gecesi ve anma törenleri da dahil olmak üzere bazı etkinlikler düzenleniyor.

İran’ın görülmesi gereken “Do Hezar Antropoloji Müzesi”

Do Hezar Antropoloji Müzesi, eski binaların birer birer yıkıldığı bir köyde bulunuyor ve müzenin yanında eski haliyle kalmış sadece birkaç ev var, kalan evler apartmana dönüştürülmüş. 

Do Hezar Antropoloji Müzesi Uluslararası Müzeler Günü’nde kaç kez en iyi müze ödülüne layık görülmüştür.

News ID 1920253

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