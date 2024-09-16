  1. Spor
16 Eyl 2024 18:43

İran, Venezuela'yı devirdi!

İran, Venezuela'yı devirdi!

2024 FIFA Futsal Dünya Kupası F Grubunda yer alan İran Milli Futsal Takımı, ilk maçında Venezuela'yı mağlup etti.

Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 FIFA Futsal Dünya Kupası heyecanı devam ediyor.

F Grubunda yer alan İran Milli Erkek Futsal Takımı, Futsal Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi. İranlı Milliler, Venezuela'yı 7-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

İran, 19 Eylül'de Guatemala ve 22 Eylül'de Fransa ile kozlarını paylaşacak.

Futsal Dünya Kupası, FIFA tarafından dört yılda bir düzenlenen futsal (salon futbolu) organizasyonu.

İlk kez 1989'da düzenlenen Futsal Dünya Şampiyonaları, her dört yılda bir FIFA Dünya Kupası'yla aynı yıla denk düşmeyecek şekilde düzenlenir.

2024 Asya Kupası oyunlarında mücadele eden İran, final maçında Tayland takımını yenerek şampiyon olmuştu.

News ID 1920212

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