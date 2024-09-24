Siyonist İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı

Siyonist İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde bir hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir binanın 4 ve 5. katları hedef alındı.

Lübnan meydasına göre, saldırıda can kaybı ve yaralılar var.

Bu saldırı, İsrail’in bir hafta içinde Beyrut'a düzenlediği üçüncü saldırı oldu.

İşgal güçleri yaptığı yazılı açıklamayla Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Siyonist kaynakları bu saldırının F-35 ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Katil İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.