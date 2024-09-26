İran'dan İsrail'in Gazze'deki 'okul' saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin Gazze'de Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Faluce bölgesinde yer alan Hafsa binti Ömer Okulu'na yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist rejimin Gazze'deki Cebeliye Mülteci Kampındaki okula bugün düzenlediği barbarca saldırıyı, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlalini ve Beyrut'un güney banliyölerine düzenlenen hava saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Cani İsrail rejimine Filistin ve Lübnan'daki savaş suçlarına karşı uluslararası toplumun eylemsizliğinin sonucu suçun ve kötülüğün normalleştirilmesinden, Birleşmiş Milletlerin, uluslararası hukukun, uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin itibarsızlaştırılmasından, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik giderek artan ve onarılamaz tehditlerden başka bir şey olmayacaktır."