Sahte Siyonist rejimin mahiyeti terör üzerine kuruludur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Siyonist rejimin Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından yayınladığı yazılı bir açıklama, “Gayri meşru ve sahte Siyonist rejimin mahiyeti, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere masum insanları terör etmek ve öldürmek üzerine kuruludur” dedi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Lübnan halkı, hükümeti ve bu saldırılarda şehit olanların ailelerine taziyelerini dile getirerek, İran’ın Lüban halkı ve direnişinin yanında olacağını vurguladı.

Irakçi, “Bir yıldan kısa bir sürede Gazze Şeridi'nde 43 binden fazla insanın şehit olması, 93 binden fazla insanın yaralanması, iki milyondan fazla insanın yerinden edilmesi ve yüzbinlerce konut, altyapı, sağlık ve eğitim merkezinin yok edilmesi uluslararası toplumun ve sözde insan hakları savunucusu olan ülkelerin sessizliği ve eylemsizliği içinde işlenen insanlığa karşı suç, soykırım, etnik temizlik ve savaş suçlarına işaret etmektedir” ifadesini kullandı.

Irakçi, “Uluslararası toplumun ve Siyonist rejimin destekçilerinin, bu rejimin Gazze Şeridi'ndeki suçlarını durdurmaktaki acizliği veya isteksizliği, bu kez iletişim teknolojilerini silaha dönüştürerek, Lübnan'ın masum halkını eskisinden daha pervasızca hedef almalarına ve hava saldırılarıyla birçok masum insanın hayatını almaya neden olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Siyonist rejimin Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırılarını insanlık karşıtı suç ve savaş suçu olarak gören Irakçi, bu suçları bu rejimin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit göstergesi olarak nitelendirdi.

Irakçi ayrıca, “BM Güvenlik Konseyi'nden, Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurmak için ciddi önlemler alarak kayıtsızlığına ve eylemsizliğine son vermesini istiyoruz. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nden de örgüt liderlerinin bir an önce olağanüstü toplantı yapmasını talep ediyoruz” diye kaydetti.