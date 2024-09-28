Seyyid Hasan Nasrullah şehit oldu

Lübnan Hizbullahı yayınladığı yazılı bir açıklamada, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın, Siyonist rejim tarafından Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen ve 6 binanın yerle bir olduğu hava saldırılarında şehit düştüğünü bildirdi.

Hizbullah'ın açıklamasında şu ifadelere yer verild:

“Seyyid Hasan Nasrullah direnişin lideri, salıh kul, büyük bir şehit, kahraman, cesur, bilge ve basiretli bir lider ve mümin olarak, Kerbela'nın ebedi nurlu şehitler kervanına katılarak, peygamberlerin ve şehit imamların izinde ilahi iman yolculuğunu tamamladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, yaklaşık otuz yıldır yürüttüğü, onları zaferden zafere taşıdığı büyük ve ebedi şehit yoldaşlarına katıldı. 1992'de İslami direnişin şehit liderinin ardından Hizbullah'ın liderliğini üstlendi ve Lübnan'ın 2000'deki kurtuluşuna, 2006'daki zaferin kazanılmasına ve onur ve fedakarlık dolu diğer savaşlara öncülük etti.

Sahib-uz Zaman’a (a.c), Müslümanların lideri İmam Seyyid Ali Hamanei’ye, büyük mercilere, müminlere, direniş ümmetine, sabırlı ve mücadeleci Lübnan halkımıza, İslam ümmetine ve dünya üzerindeki tüm özgür insanlara ve mazlumlara, sabırlı ailesine başsağlığı diliyoruz.”