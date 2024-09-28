Küba'dan Nasrullah'a yönelik terör saldırısına kınama

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Siyonist İsrail'in Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’a yönelik düzenlediği terör saldırısına tepki göstererek, "Bu eylem, tamamen İsrail'in sorumlu olduğu bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir.

Nasrullah'a yönelik terör saldırısını kınayan Diaz-Canel, bu eylemin ABD'nin işbirliğiyle yapıldığını da sözlerine ekledi.

Lübnan direnişi tarafından bugün yayınlanan açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.