Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Siyonist İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında şehit olan Hizbullah lideri hakkında Fidan, "Nasrallah bölgenin önemli figürüydü. Lübnan için önemli bir figürdü. Onun yokluğunun bıraktığı boşluğun zor doldurulacağını ben açıkçası düşünüyorum. Hem Hizbullah için hem İran için Nasrallah'ın ölümü büyük bir kayıp oldu. Kendisiyle savaş başladıktan 10 gün sonra Lübnan'da görüşmüştük. Çok zor şartlar altında, gerçekten zor şartlar altında bir görüşme imkanımız oldu." dedi.

Lübnan direnişi tarafından bugün yayınlanan açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.