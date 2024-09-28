Irakçi, Lübnanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Bouhabib ile telefonda görüştü.

Irakçi bu telefon görüşmesinde, Lübnan Hizbullah Harekti Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın alçak bir terör saldırısı sonucu şehit düşmesi nedeniyle İran halkı ve hükümetinin taziyelerini Lübnan halkına ve hükümetine iletti.

Seyyid Hassan Nasrullah'ın cesur ve etkili bir şahsiyet olarak işgalci Siyonist rejime karşı Direniş Okulu'nun gelişiminde benzersiz rol oynadığını belirten Irakçi, Nasrullah’ın şehit düşmesini Lübnan, bölge halkı ve İslam dünyası için büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek bu büyük şahsiyetin kanının direniş ağacını daha da güçlendireceğini vurguladı.

Siyonist rejimin Beyrut'ta sivillerin yaşadığı bölgelere saldırarak Seyyid Hasan Nasrullah'a yönelik korkakça eylemini Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı açık bir saldırı ve savaş suçu olarak nitelendiren Irakçi, bu utanç verici suçun bölge ve dünya kamuoyu önünde anlatılmasının, hukuki ve uluslararası kuruluşlar nezdinde kayıt altına alınmasının ve belgelenmesinin önemini vurguladı.