Filistin ve Ürdün'de İsrail karşıtı protesto düzenlendi

Lübnan direnişi tarafından bugün yayınlanan açıklamada, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hizbullah lideri Nasrullah'ın şehadetinin duyurulmasının ardından, Filistin'de camilerde selalar okundu ve Hasan Nasrullah'ın şehadet duyurusu yapıldı.

Daha sonra Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi öğrenciler okul kampüsünde yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler yürüyüşte, direnişe destek sloganları attı.

Akşam saatlerinde ise Batı Şeria ve Gazze Şeridi genelindeki camilerin tamamında akşam namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar okundu.

Aynı şekilde Batı Şeria'daki Nablus, Cenin ve Ramallah gibi birçok kentte Seyyid Nasrullah'ın şehit edilmesi sebebiyle gösteriler düzenlendi.

Öte yandan Ürdün'de sokağa çıkan eylemciler, Siyonist İsrail'in Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, Seyyid Hasan Nasrullah'ın posterlerini taşıdı.