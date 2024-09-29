İran ve Suriye dışişleri bakanları Gazze ve Lübnan’ı görüştü

79'uncu BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam al-Sabbagh ile görüştü.

Görüşmede Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadetinin bölgedeki etkisi, ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ele alındı.

Görüşmede İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ve İnsan Hakları Genel Sekreteri Kazım Garip Abadi de hazır bulundu.

Irakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang ile dün yaptığı ayrı görüşmelerde, Siyonist rejimin Lübnan'da Seyyid Hasan Nasrullah ve birçok arkadaşının şehit olmasına yol açan yeni saldırgan ve terörist eylemlerinin tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunmuştu.