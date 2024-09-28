Suriye Nasrullah'a yönelik terör saldırısını kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Harekti Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın alçak bir terör saldırısı sonucu şehit edilmesi dolayısıyla bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bugün kardeş Lübnan, İsrail’in başkent Beyrut’un Dahiye Mahallesindeki bir yerleşim bölgesini tonlarca yıkıcı bombayla hedef alan acımasız ve korkak saldırganlığı sonucunda Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrulluh’ı kaybetti. Bu da onun çok sayıda masum siville birlikte şehit olmasına yol açtı.’’

Bakanlık açıklamasında, "Siyonist rejim, bu alçak saldırganlıkla, üzerinde büyüdüğü ihanet, korkaklık ve terörizm özelliklerini, sahip olduğu hiçbir ahlaki değerden yoksunluğu, barbarlığı ve tüm uluslararası standart ve kanunları hiçe saymayı bir kez daha teyit etmektedir.

Hizbullah Genel Sekreteri’nin şehadeti ile bu toprakları özgürleştirmek, egemenlik ve bağımsızlığını korumak için mücadele eden herkes, saldırganlara karşı mücadelede ve işgalcilere karşı direnişte kendilerine bir rol model olan bayraklarından birini kaybetmiş oldu.

Sayın Nasrullah, Filistin halkının davasına destek vererek kendisinden önce gelen şehit arkadaşlarına katıldı ve yıllar boyunca gözlerini Kudüs’ü gaspçıların elinden kurtarmaya odaklayarak, bu milletin tarihine zaferler ve parlak sayfalar kaydettiler.

Suriye Arap Cumhuriyeti, İsrail’in bu cani eylemini en güçlü ifadelerle kınıyor ve Lübnan Ulusal Direnişinin liderinin şehadetinden dolayı kardeş Lübnan’a ve dünyadaki tüm özgür insanlara başsağlığı dileklerini iletiyor. İşgalci güç, bunun ağır sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Seyyid Nasrullah’ın şehadet haberinin her yerdeki özgür insanlar arasında ve onun destekleyici tutumunu hiçbir zaman unutmayan Suriye halkı arasında yayılmasından duyulan elem ve üzüntü duygularına rağmen, onnun kahramanca kariyeri, gelecek nesiller için, işgal altındaki tüm Arap topraklarını kurtarmak ve İsrail’in utanç verici eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak için mücadelelerini sürdürmeleri konusunda bir yol gösterici olmaya devam edecektir.’’