Pezeşkiyan: Lübnanlı direnişçileri yalnız bırakmamalıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'in Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’a yönelik düzenlediği terör saldırısına tepki göstererek, şiddetle kınadı.

Pezeşkiyan, ''Bu suç, İsrail rejiminin hiçbir uluslararası hukuka uymadığını bir kez daha kanıtladı. ABD ve Avrupa ülkelerinin liderleri, İran'ın Şehit Heniyye suikastına yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü vereceğini iddia ediyordu. Onların iddiaları yalan çıktı. Bu canilere fırsat tanımak onları daha fazla suç işlemeye teşvik edecektir.’’ dedi.

CNN'e verdiği röportajda, "Hizbullah, Batılı ülkeler ve ABD'nin ileri teknoloji silahlarla desteklediği bir rejime karşı yalnız başına mücadele edemez." şeklindeki ifadesine atıfta bulunan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

''Vahşi rejimin sırayla Direniş Ekseni ülkelerine saldırıp masum kadın ve çocukları katletmesini engellemek için Lübnanlı savaşçılar ve direnişçiler yalnız bırakılmamalı.’’

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Gazze konusunda Arap ve İslam ülkelerine büyük bir sorumluluk düştüğünü belirterek, ''İslam ülkeleri bu rejimin cinayetlerine seyirci kalmamalı, çünkü bugün dünyanın ana suçlusu ve savaşların, güvensizliğin ve cinayetlerin ana kaynağının kim olduğunu herkes biliyor.’’ ifadesini kullandı.

Batı medyasının çifte standart politikasını eleştiren Pezeşkiyan, ''İran'daki en küçük olayları olabildiğince büyüterek ülkemizi şüpheli durumuna düşüren Batı medyası, (işgal rejimi tarafından) dünyada işlenen en büyük suçu neden görmezden geliyor?’’ dedi.

Pezeşkiyan, ''Siyonist İsrail'in işlediği suçlar kabul edilemez ve cevapsız kalmayacaktır.'' açıklamasını yaptı.

Siyonist İsrail'in hain saldırılarına karşı kararlı bir tepki vermenin bir zaruret olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Tarihsel deneyime göre, suikastlarla özgürlük severler ve uyanış hareketleri ortadan kalkmayacak ve başka insanlar, zulümle mücadele bayrağını yükseltmeye hazırdır.’’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın Lübnanlı yaralılara yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

